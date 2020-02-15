شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمي تناقش مستجدات علاج السرطان في مستشفى 57357 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف مستشفى سرطان الأطفال 57357 نخبة من أساتذة وخبراء علم الأورام في مصر من الجامعات والمراكز البحثية المختلفة، لبحث «الاتجاهات الحديثة في مجال أبحاث بيولوجيا السرطان وعلاجاته»، من خلال مؤتمر علمي مشترك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي واللجنة القومية للكيمياء الحيوية والبيولوجية الجزيئية.

وعرضت فعاليات المؤتمر الجديد في مجال أبحاث السرطان، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف أبوالنجا، المدير التنفيذي لمجموعة 57357، مدير عام المستشفى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور فاروق الباز، رئيس اللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية بالأكاديمية.

وتحدثت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، الأستاذ بمعهد الأورام، عن تطبيقات البيولوجيا الجزيئية في السرطان، فيما عرض الدكتور نبيل أحمد، أستاذ الأورام في مستشفى تكساس الأمريكية للأطفال، عن أحدث تطورات استخدام الخلايا المناعية في علاج السرطان.

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وعرض الدكتور سامح على، رئيس برنامج أبحاث بيولوجيا الأورام بقسم البحث العلمي بمستشفى 57357، العلاقة بين الميتوكوندريا والسرطان، وهي مصنع الطاقة في الخلية البشرية، بينما عرض الدكتور محمد زكريا جاد، أستاذ الكيمياء الحيوية بالجامعة الألمانية والعميد الأسبق لكلية الصيدلة بالجامعة، دور أحد المركبات الكيميائية في مجال السرطان.

من جهتهم، كشف ممثلو اللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية عن محتويات علمية عن أحدث استراتيجيات التعامل مع السرطان، وإمكانية استخدام بعض الخواص المضادة للسرطان في بعض المواد العلاجية الطبيعية، ودور أحد المركبات الحيوية في نسخ الحمض النووي للخلية، وكذلك الطرق المناعية الحديثة لعلاج وتشخيص السرطان «من الابتكار إلى التطبيق».

وناقشوا الجديد في اكتشاف علاجات السرطان، وكذلك الممارسات المبتكرة في العلاجات المساعدة على مقاومة الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.

وقالت الدكتورة مي منصور، مدير عمليات البحث العلمي الأساسي بمستشفى 57357، في تصريح لها، إن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار دور المستشفى الحيوي والرائد في رفع الوعي العام بأهمية البحث العلمي، والاطلاع على كل ما هو جديد، والاستفادة من الخبراء وعلماء الأورام من كل الجهات العلمية والبحثية في مصر والعالم، تحت مظلة التكاملية في البحث العلمي، بهدف جمع الأفكار المختلفة لمواجهة تحديات السرطان المرضى ومن بينهم الأطفال.

وأشارت الدكتورة حنان الإمام، أستاذ مساعد كيمياء حيوية بكلية الصيدلة جامعة مدينة السادات، إلى أنها شاركت في المؤتمر العلمي بهدف التعرف على كل ما هو جديد في مجال دراسات وأبحاث الأورام، خاصة أنها تعمل في مجال أبحاث دراسات الثدي بالكلية، وبالفعل وجدت المحاضرات تنفذ في تسلسل فكري منظم، وكانت المعلومات مفيدة لها، واطلعت على الجديد في أبحاث الخلايا المناعية الموجودة في مرضى السرطان سواء الأطفال أو الكبار.