شكرا لقرائتكم خبر عن في بيان شديد اللهجة.. «الوفد» يرفض تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي حول باتريك جورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رفضه لتصريحات رئيس البرلمان الأوروبى، ديفيد ساسولي، ومطالبته السلطات المصرية بالإفراج عن متهم مصري يدعى باتريك زكى جورج، الذى تم القبض عليه أثناء عودته إلى القاهرة قادمًا من إيطاليا لتنفيذ أمر قضائي.

واعتبر حزب الوفد، في بيان، السبت، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبى بأنها «تدخل غير مقبول في الشأن الداخلى لمصر، وتمثل اعتداء مرفوضاً شكلاً وموضوعاً على السلطة القضائية»، مستنكراً استباق البرلمان الأوروبى للأحداث والتدخل في شأن سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة.

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وشدد الحزب على أن «مصر أعلنت مراراً رفضها القاطع للادعاءات المغرضة التي تبث معلومات مغلوطة وأحاديث مرسلة وغير صحيحة لتشويه صورتها»، موضحًا أن «القضاء المصري يشهد له الجميع بتاريخه المشرف وباستقلاله الذي ينظمه قانون تلتزم به جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية».

وأكد أن «قضاء مصر سواء كان الواقف منه ممثلاً في النيابة العامة أو الجالس ممثلاً للقاضى، كان نموذجاً مشرفاً لمبدأ حياد القاضي، والقاضى المستقل الذي لا يحكم إلا بما يمليه عليه ضميره، ملتزم بالقانون سواء كان إجرائياً أو موضوعياً».

وثمّن حزب الوفد للقضاء المصرى وقوفه دائماً مع القانون، وأن لا سلطان عليه من أي جهة كائنة ما كان قدرها سوى ضميره والقانون الذي يطبقه، مؤكدًا أن «ما بدر من تصريحات يجافي الحقيقة ويعد تدخلاً ليس من اختصاص البرلمانات طبقاً للفقه الدستوري، من أن تتدخل في شؤون دولة أخرى أو الإساءة إلى سلطة من سلطات دولة أخرى، على نحو بات هذا التدخل مفتقداً سنده القانونى والدولى والسوابق البرلمانية؛ ما يثير علامات من الاستفهام عن دوافع هذه التصريحات».