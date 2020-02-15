شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يؤكد للسيسي: افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، للرئيس عبدالفتاح السيسي أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية.
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