شكرا لقرائتكم خبر عن قادمة من تولوز.. «عنبة» يستقبل أولى طائرات «مصر للطيران» الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، والطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، السبت، أولى طائرات «مصر للطيران» الجديدة بحروف تسجيل «SU_GFJ» من طراز «إيرباص- A320neo«التي وصلت إلى مطار القاهرة قادمةً من مصنع شركة «إيرباص» العالمية في مدينة تولوز بفرنسا.

وأوضح بيان لـ«مصر للطيران»، السبت، أن حفل استقبال الطائرة الأولى من 15 طائرة تعاقدت عليها الشركة حضره الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والمهندس إبراهيم فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والطيار تامر جمال، كبير طياري طراز (ايرباص A320) بمصر للطيران، ولفيف من قيادات الطيران المدني.

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في البيان، إنه في إطار خطة الدولة وتوجهات وزارة الطيران المدني لتطوير أسطول الناقل الوطني الرسمي لجمهورية مصر العربية وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية، وصل عدد طائرات إيرباص التابعة لأسطول مصر للطيران حاليا إلى 22 طائرة من بينها 8 طائرات من طراز 300-A220 وتأتي إضافة طرازي A320neo وA220 في إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد.

وأضاف عادل أن هذه الطائرة توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية الـ Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، وتوجد شاشة شخصية في كل مقعد، سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

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وبهذه المناسبة، هنأ وزير الطيران المدني الطيار محمد منار العاملين بـ(مصرللطيران) بتسلم الطائرة الجديدة، وأكد أن تحديث أسطول مصر للطيران إحدى حلقات سلسلة تطوير قطاع الطيران المدني، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتكثيف الجهود للنهوض بهذا القطاع وجميع الشركات التابعة له من خلال تطوير رؤية القطاع وترشيد الإنفاق والاهتمام بالعنصر البشري والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء نظراً لأن قطاع الطيران المدني يلعب دوراً رئيسياً في استراتيجية التطوير للنهوض بالدولة المصرية.

وتتمتع عائلة A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد.

وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلاً عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، كما أنها تتميز بتحديد الصيانة لها بالأشهر وليس بعدد ساعات التشغيل وهذا يوفر على شركة مصر للطيران التكلفة مما يتيح تحديد أسعار الرحلات ومدى تأثيرها على التكلفة الربحية.

وتم تزويد طائرة مصر للطيران بمحركات من طراز LEAP-1A من شركة «سي إف إم إنترناشيونال»، فضلاً عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين وبما مجموعه 142 مقعداً بواقع 16 مقعد في درجة رجال الأعمال والتي توفر 48 بوصة (122 سنتيمترا) لكل مقعد، و126 مقعداً في الدرجة السياحية موفرة من 29 إلى 30 بوصة (74-76 سنتيمتر) للمقعد الواحد.

والطائرة التي تم استقبالها اليوم واحدة من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات (A320neo) تم التعاقد عليها لتشمل 8 طائرات من طراز الإيرباص (A320Neo) و7 طائرات من طراز الإيرباص (A321Neo) والمقرر تسليمها لشركة مصر للطيران بالتعاون مع شركة «إيركاب» لتكون بذلك أول شركة تُشغل معا طرازي A320neo وA220 من الطائرات الحديثة ذات الممر الواحد في أسطولها الجوي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.