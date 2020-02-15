شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز التكنولوجية في الشرقية تتلقى 8387 طلبًا متنوعًا لخدمة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وسد منابع الفساد الإداري والمالي، وتقديم الخدمة بسرعة وبكفاءة عالية بإستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد الإدارى.

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وأشار المحافظ إلى الفترة الحالية تشهد ميكنة العمل الإداري في قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة، توفيراً للوقت والجهد على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة من الأجهزة التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن أهم عوامل وتطوير العمل الإدارى تتمثل في ميكنة العمل في المجالات الإدارية المختلفة، لسهولة توافر المعلومات والبيانات، لسرعة إصدار القرار الذي يستهدف في النهاية الصالح العام.

ولفت المحافظ إلى أن المراكز التكنولوجية استقبلت ٨٣٨٧ طلباً متنوعاً من المواطنين بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مؤكداً أن ميكنة العمل الإداري بالكامل من خلال تطبيقات الأنترنت في كل قطاعات العمل المختلفة يهدف إلى توفير خدمات للمواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال طريقتان أولهما إتاحة نظام مركزي موحد ومميكن ومربوط بالإدارات المختلفة يسمح بإدارة لامركزية على مستوي جميع الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء، من خلال نظام «الشباك الواحد» الذي يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، بالإضافة إلى ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على تلك الخدمات لتقليل الوقت اللازم للحصول عليها، مشيراً إلى أن هذا النظام يساعد في إستخراج تقارير دورية تتيح بيانات ومعلومات دقيقة لمتخذي القرار لمتابعة سير العمل وأداء العاملين في تقديم الخدمات للمواطنين.