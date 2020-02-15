شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 518 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في الموجة الـ15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت 2 فبراير الحالي وتستمر على مدار شهر كامل، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وقال المحافظ إنه تمت إزالة 60 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، اليوم السبت، بقريتي طما فيوم، عزبة خورشيد بمركز إهناسيا، وذلك بواقع 7 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة، و53 حالة تعد بزراعات غير جادة على أرض أملاك دولة، ليصل بذلك إجمالى عدد الحالات التي تمت إزالتها حتى اليوم إلى 518 حالة، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كل الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكل مراكز المحافظة.

وأكد أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.