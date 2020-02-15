شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السكة الحديد» يتفقد مواقع العمل على خط «بنها - بورسعيد» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، مواقع العمل على خط بنها- بورسعيد، مستقلا الموتور ومتفقدًا السكك والمحطات والأبراج والمنافذ، وكذا ما تم نهوه في مشروع كهربة الإشارات على طول خط بنها- بورسعيد والوصلة ما بين الزقازيق- أبوكبير.

وأوضح بيان هيئة السكة الحديد أن الجولة استهلت بتفقد المهندس أشرف رسلان محطة الإسماعيلية، مُعلقًا على نظافة المحطة وموجهًا تعليماته للمسؤولين بالمحطة بضرورة الارتقاء بمستوى نظافتها لتتماشى مع خطة التطوير الشاملة التي تشهدها منظومة السكة الحديد في الوقت الراهن، تلاها المرور على محطات الفردان، القنطرة غرب، الكاب، رأس العش، التينة، انتهاءً بمحطة بورسعيد.

وتفقد «رسلان» برجي إشارات الفردان والقنطرة غرب المدرجان ضمن خطة تطوير نظم الإشارات على خط بنها- بورسعيد تنفيذ شركة سيمنس، وناقش المهندس أشرف رسلان مسؤولي الشركة على الطبيعة العقبات التي تواجه العمل بالبرجين، متابعًا ما تم من أعمال والمتبقي للانتهاء من المشروع كليًا.

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ووجه بالتنسيق مع قيادة فوج تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس لعمل فتحات مؤقتة بالسور لدخول معدات ومهمات بناء الأبراج الرئيسية والثانوية بمحطات الكاب والتينة والرسوة.

كما أشار رئيس الهيئة للمسؤولين بمحطة رأس العش بمراجعة الكهرباء، وكذا عمل مخزن لوضع الخردة وإزالة الزيوت والشحوم الموجودة على السكة بحوش المحطة.

يذكر أن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط بنها- بورسعيد والوصلة ما بين الزقازيق- أبوكبير بطول 214 كم تضم عدد 86 مزلقانًا و21 برجًا رئيسيًا و19 برجًا ثانويًا، تنفيذ شركة سيمنس.

وعلى صعيد التعديات على أملاك السكة الحديد، وجه المهندس أشرف رسلان بمراجعة التعديات على الخط حفظًا لمال الهيئة وأصولها من أراضٍ لا يحوز استغلالها إلا من خلال القنوات الشرعية لذلك.

وانتهت الجولة بالوصول لمحطة بورسعيد، حيث وجه رئيس الهيئة بإزالة أكشاك البرادين وهندسة السكة العشوائية بجوار بلوك ٢ بورسعيد واستبدالها بكرافانات مجهزة بالكهرباء والأثاث لتتناسب مع تطوير محطة بورسعيد، كما تمت مراجعة استراحة كبار الزوار بالمحطة وما تم بها بناءً على توجيهات معالى وزير النقل أثناء افتتاح المحطة، الشهر الماضى، كما تم التأكيد على رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بنهو الملاحظات الخاصة بالسكة في المسافة من رأس العش حتى بورسعيد.