شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النرويجية تطورات الأوضاع في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، مع "إين إريكسن سوريد"، وزيرة خارجية النرويج، وذلك خلال زيارته الحالية لمدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد في بداية اللقاء حرص مصر على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي مع النرويج في مختلف المجالات، مستعرضاً الاصلاحات الاقتصادية التي عكفت الحكومة المصرية على تنفيذها، ومنوها بأهمية زيادة قيمة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

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وأضاف حافظ ، أن الوزيرة النرويجية أشادت بالتعاون الثنائي القائم مع مصر، مقدمة الدعوة للوزير شكري لزيارة أوسلو في أقرب فرصة ، لافتا الى أن اللقاء شهد كذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن مختلف القضايا والملفات الإقليمية التي تهم البلدين، بما في ذلك مستجدات القضية الفلسطينية، فضلاً عن تطورات الأوضاع في ليبيا.