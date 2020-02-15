"هياف ياسين"​يتسلم جائزة المسابقة الدولية للتأليف الموسيقي العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

سلّمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ورئيس المجمع العربي للموسيقى، اليوم السبت، جائزة مسابقة المجمع الدولية للتأليف الموسيقي العربي عن عام 2019 للبناني الدكتور هياف ياسين، الذي نالها عن لحنه لكلمات موشح (اخفى الهوى) لابن الفارض، على هامش ختام فعاليات المؤتمر العام للمجمع في دورته الخامسة والعشرين.

كما سلّمت وزيرة الثقافة درع تقدير للدكتور عبدالحميد حمام بمناسبة انتهاء ولايته عضوًا دائمًا في المجلس التنفيذي وفي الهيئة العلمية (2009-2019) وممثلاً للمملكة الأردنية الهاشمية في المجمع عن الفترتين 1972-1978 و2009-2019.

ووجهت التحية للسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وقدمّت له الشكر على دعم مشاركة المجمع في جناح الجامعة بالدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال ندوة "إصدارات الموسيقى العربية 2018.. الواقع والآفاق"، مشيدة بقرار مجلس الجامعة بتبني المذكرة الخاصة بإعلان يوم 28 مارس من كل عام موعدًا للاحتفال بالموسيقى العربية.

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كما نوهت، إلى التعاون الجديد مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال إفساح المجال لمشاركة المجمع في معرض أكسبو دبي 2020، إلى جانب التعاون مع جامعة الروح القدس الكسليك في مؤتمر الصوت وتقنيات الغناء في الموسيقى العربية الذي عقد في أكتوبر الماضي، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدار الأوبرا العام الماضي، كما حثت المؤتمرين على ترشيح شخصيات من بلادهم لجوائز المجمع 2020 والتي ينتهي موعدها في 1 مارس 2020، ودعتهم أيضًا إلى مطالبة الجهات المعنية المختلفة في بلادهم بتفعيل انشطة الاحتفالات بيوم الموسيقى العربية الدولي كل عام.

وشملت توصيات المؤتمر أن يكون موضوع مسابقة التأليف الموسيقي العربي الدولية لعام 2021 تأليف لآلة القانون بما يبرز تقنيات الآلة وسماتها الموسيقية وألوانها العربيّة، أن يختار المجمع مواضيع ندواته العلمية من خمس أطروحات هي الرقمية في خدمة الموسيقى العربية - عروبة القدس في الإبداع الموسيقي، المرأة والموسيقى العربية، والتربية الموسيقية العربية - الموسيقى العربية وذوي الإعاقة.

وحثت التوصيات ممثلي الدول العربية في المجمع للعمل على تحفيز الباحثين في دولهم على تزويد مجلة البحث الموسيقي بدراساتهم وابحاثهم، السعي لتقليل نسبة المواد المأخوذة من الإنترنت لتضمينها مجلة الموسيقى العربية الإلكترونية، زيادة نسبة المواد التي يوفرها المجمع من مصادره للمجلة على أن تصل إلى أمانة المجمع قبل يوم 25 من كل شهر، وافق المؤتمر على مشاريع المجمع الدورية للسنتين 2020-2021 والتي تضمنت (مجلة الموسيقى العربية الإلكترونية، مجلة البحث الموسيقي، جوائز المجمع لعام 2020، مسابقة المجمع في التأليف الموسيقي العربي 2021، يوم الموسيقى العربية الدولي 2020 و2021).

ورحب المؤتمر بمقترح الكتاب الذي عرضه الدكتور هياف ياسين بعنوان "الرصيد النموذجي لموسيقى عصر النهضة العربية" والذي طلب فيه رعاية المجمع المعنوية له موافقًا على إحالته إلى الهيئة العلمية للدراسة، دعم الفرق والفنانين والمبدعين الفلسطينيين بمنحهم شهادات تقدير بعد دراسة ملفاتهم من قبل الهيئة العلمية.​