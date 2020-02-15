بالفيديو.. الداخلية تفتتح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة للتيسير على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

افتتحت وزارة الداخلية، اليوم السبت، مجمع تراخيص سيارات القاهرة الجديدة للتيسير على قاطني منطقة القاهرة الجديدة، فيما تضم وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، قسمين الأول لتراخيص مدينة نصر، والثاني لتراخيص مصر الجديدة.

كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي، أنهت استعداداتها لافتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، مشيرا إلى أن مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا الخميس حتى الساعة 3م، والجمعة راحة أسبوعية.

وتيسيراً على المواطنين، تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق، الأول لوحدة تراخيص مركبات مرور القاهرة الجديدة، والثاني لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة.

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ويتم إدارة العمل خلال 20 شباكا بكل وحدة، إضافة لنظام "الكيو سيستم" المرقم حيث يتم استقبال الجماهير من خلال وحدة الاستعلامات بكل طابق، ويسحب المواطن رقما إلكترونيا يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، وتخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويضم المجمع أيضاً نوافذ لنيابات المرور المختصة في ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة، وتوفير صالات كبيرة بكل طابق لاستقبال المواطنين، تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية وكافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع، والمجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.