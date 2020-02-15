مصر | ننشر بالأسماء.. تأييد إخلاء سبيل 19 متهمًا في "أحداث 20 سبتمبر" بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر بالأسماء.. تأييد إخلاء سبيل 19 متهمًا في "أحداث 20 سبتمبر" بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية تأييد إخلاء سبيل 19 متهمًا بكفالة 5000 جنيهًا في القضيتين رقم 1413 و1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث ٢٠ سبتمبر" والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتظاهر بدون تصريح، ونشر أخبار كاذبة.

وهم كل من، "أحمد إبراهيم النوبى عبدالحليم، أحمد السيد محمد سليم، أحمد حامد محمد إبراهيم، أحمد زكريا سعد عبد الفتاح، أسامه راعى محمود محمد حبشي، السيد إمام محمد السيد إسماعيل، محمود السيد بركات، رياض خليفه أبو الحسن حسن، سمير أشرف حمزه محمد، صبحي محمد عبدالصادق عبدالغني، عبدالناصر شفيق محمد عمر، عطيه عبد الكريم السيد حسانين، علي مصطفى محمود سالم، كريم سيد سعد عيد، محمد أحمد علي النجدي، محمد علي محمد متولي، محمود أحمد محمد أحمد، محمود سمير ذكى محمد الملا، وليد رشاد أحمد إبراهيم.