مصر | تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام للجماعة بينهم شقيقان بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام للجماعة بينهم شقيقان بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة بنها بمحافظة القليوبية تجديد حبس 3 متهمين بينهم شقيقان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

والمتهمين هم: المهندس عوني رفعت عبد السلام، عمرو عصام أحمد يونس، زياد عصام أحمد يونس.

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.