مصر | أقوال صادمة.. ننشر تحقيقات النيابة مع والد الطفل القتيل بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أقوال صادمة.. ننشر تحقيقات النيابة مع والد الطفل القتيل بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة تعذيب طفل يبلغ من العمر ١٣ عامًا على يد والده، بمركز أطفيح، واستمعت لأقوال المتهم، إذ تبين أنه أنكر فعله للواقعة وأكد أن الوفاة طبيعية، نتيجة لإصابة نجله بهبوط في الدورة الدموية.

وأفادت التحقيقات، أن والد الطفل كان ينوي استخراج تصريح الدفن ولكن لم يفعل لعدم مساءلته قانونيا وقرر دفنه على الفور، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود آثار ضرب وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبمواجهة والده وتضييق الخناق عليه اعترف بقيامه بالتعدي على ابنه بالضرب بعصا خشبية لكثرة غيابه من المدرسة قائلا: "كنت بأدبه" لكنه توفي حال ضربه.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عامل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لضرب نجله طفل ويدعى "م. م" يبلغ من العمر ١٣ عامًا، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

فيما أمرت في وقت سابق، بتشريح جثة الطفل، لبيان الإصابات التي لحقت به وأدت لوفاته، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

Advertisements

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أطفيح، بقيام عامل بتكفين نجله، تمهيدًا لدفنه بدون تصريح بنطاق المركز.

وتوصلت التحريات، إلى قيام عامل، مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "إتلاف وضرب" جنح المركز، محكوم عليه فيهما بالحبس 3 شهور، بتكفين ابنه، صاحب الـ 13 سنة، طالب، تمهيدًا لدفنه، وبسؤاله عن تصريح الدفن لم يقدمه، وادّعى كذبًا قيام مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي عليه على خلاف الحقيقة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على المتهم وتم نقل المتوفى إلى المستشفى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.