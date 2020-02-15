مصر | افتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
افتتح اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، الكائن بشارع محمد فريدن في منطقة مشروع سكن مصر، بالتجمع الثالث.
يضم المجمع، وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مرور مدينة نصر، وحدة تراخيص مرور مصر الجديدة) بدلًا من مواقعهم السابقة.
يضم المجمع، وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مرور مدينة نصر، وحدة تراخيص مرور مصر الجديدة) بدلًا من مواقعهم السابقة.
وتوافد المواطنون إلى المجمع عقب افتتاحه اليوم السبت، لاستخراج وتجديد رخص تسيير مركباتهم، معربين عن كامل رضائهم لما شاهدوه من تجهيزات متطورة داخل المجمع تساهم فى إنجاز الخدمات المقدمة لهم فى سهولة ويسر.