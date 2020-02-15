مصر | افتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة (صور)

يضم المجمع، وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مرور مدينة نصر، وحدة تراخيص مرور مصر الجديدة) بدلًا من مواقعهم السابقة.

وتوافد المواطنون إلى المجمع عقب افتتاحه اليوم السبت، لاستخراج وتجديد رخص تسيير مركباتهم، معربين عن كامل رضائهم لما شاهدوه من تجهيزات متطورة داخل المجمع تساهم فى إنجاز الخدمات المقدمة لهم فى سهولة ويسر.