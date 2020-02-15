أخبار مصر | عاجل.. التعليم تحذر الطلاب من لعبة خطيرة على "التيك توك" (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. التعليم تحذر الطلاب من لعبة خطيرة على "التيك توك" (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مكتب الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، خطابا عاجلا، لجميع المديريات التعليمية يحذرهم من الألعاب الالكترونية.

وقال الخطاب الذي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه: "إلحاقًا لكتبنا السابقة بشأن التحذير من بعض الألعاب الالكترونية والبرمجيات التى يتطلع الأطفال والطلاب إلى تجربتها وقد تؤثر على حالتهم وتدفعهم لإيذاء نفسهم أو لإيذاء من حولهم، ظهرت فى الآونة الأخيرة لعبة خطيرة تعتمد على قيام طالبين أو طالبتين باستدراج زميل ثالث لهم للقفز لأعلى وأثناء القفز يقومان بعرقلته بهدف التصوير والنشر على التيك توك".

وأضاف الخطاب: "لذلك تهيب الوزارة بالسادة مديري المديريات التعليمية والإدارات والمدارس والأخصائيين النفسيين ومجالس الأمناء بتوعية الطلاب من خطوة مثل هذه الألعاب وعدم ممارستها حرصًا على سلامتهم، واعتبار هذا الموضوع هام جدًا".