أخبار مصر | "تعليم النواب" عن ظهور أول حالة كورونا في مصر: لا داعي لقلق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تعليم النواب" عن ظهور أول حالة كورونا في مصر: لا داعي لقلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه لا داعي لقلق أولياء الأمور على أولادهم في المدارس بعد إعلان وزارة الصحة عن ظهور أول حالة كورونا في مصر، مشيرة أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحالة الحاملة للفيروس داخل البلاد ولم يثبت حتى الآن انتقال الفيروس من مريض لمريض داخل مصر.

وأكدت في تصريح خاص لـ "الخليج 365" أن انتقال الفيروس بعيد كل البعد عن المدارس ولا داعي للقلق والتخوف الزائد، مؤكدة على ضرورة الاستعداد الدائم والتوعية المستمرة بالنظافة الشخصية وأخد الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة داخل المدارس.

وأشارت عضو لجنة التعليم، إلى ضرورة تواجد أطباء وهيئة تمريض داخل المدارس بحيث يتم اتخاذ الإجراءات والإسعافات الأولية اللازمة بشكل سريع عن المعتاد من الطبيب في حال اكتشاف أي حالات مشابهة وليس بالضرورة فيروس الكورونا، مؤكدة أن الجنة التعليم تتابع بصفة مستمرة الإجراءات اللازم اتباعها مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.

