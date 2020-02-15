أخبار مصر | أول رد من "سيتي ستارز" بشأن ظهور حالة كورونا داخل المول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من "سيتي ستارز" بشأن ظهور حالة كورونا داخل المول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت إدارة مول "سيتي ستارز"، حقيقة الشائعات المتداولة بشأن ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا داخل المول، مؤكّدة أنَّ المول مفتوح بشكل عادي وطبيعي.

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ونشرت الصفح الرسمية للمول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانا توضيحيا جاء فيه: "رداً على ما تتناوله السوشيال ميديا من إشاعات بخصوص ظهور حالة كورونا في سيتي ستارز ننفي ذلك تماماً ونؤكد أن المول مفتوح بشكل عادى و طبيعي حيث أننا أول من سيبادر بنشر الحقيقة حرصاً على سلامة زائرينا والعاملين بالمركز التجاري".

وتابعت: "نؤكد أن الجهة المسؤولة في البلد عن عمل أي إجراء وقائي أو حتى احترازي هي وزارة الصحة فبرجاء عدم نشر معلومات خاطئة".