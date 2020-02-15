أخبار مصر | الاثنين.. "إعلام الوفد" تناقش إنشاء قناة موثقة لبيت الأمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاثنين.. "إعلام الوفد" تناقش إنشاء قناة موثقة لبيت الأمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، اجتماعا بمقر الحزب الرئيسي، يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء، بحضور النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، والدكتورة أميرة أبو شقة، المشرف العام على مبادرات حزب الوفد.

ويناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة وبحث تكليف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بتشكيل لجنة لتوثيق تاريخ حزب الوفد لشخوصه وأحداثه من خلال أفلام وثائقية وإنشاء قناة موثقة قانونية على موقع يوتيوب خاصة بحزب الوفد لتكون قناة رسمية معبرة عن بيت الأمة.

ويناقش الاجتماع عقد العديد من الندوات المتخصصة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عام الاستحقاقات الانتخابية والتي سوف يخوضها الحزب بقوة خلال الفترة المقبلة.