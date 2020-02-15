أخبار مصر | "الوفد" يهنئ الزمالك بالسوبر الأفريقي: بداية لحصد البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد" يهنئ الزمالك بالسوبر الأفريقي: بداية لحصد البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، إلى نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بالتهنئة بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بطلًا لكأس السوبر الأفريقي، بعد الفوز على الترجى التونسى بـ3 أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع بينهما أمس الأول فى العاصمة القطرية الدوحة فى حضور جماهيرى مصرى ليفتتح عام 2020 بأول الألقاب.

وأكد أبو شقة في بيان صحفي، أن فوز الزمالك كان مستحقًا وتاريخيًا مع بداية سلسلة مبارياته مع بطل دوري أبطال أفريقيا التى افتتحها بالتتويج بطلًا للسوبر.

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وأكد أبو شقة أن الفوز هو فوز للرياضة المصرية، وتشريف كبير للمصريين جميعًا، مشيرًا إلى أن أى نجاح مصرى فى أى مجال هو صورة مشرفة وانتصار لمصر، وبمثابة فخر للمصريين جميعًا.

وقال رئيس حزب الوفد: نتمنى للرياضة المصرية بكافة فروعها ومجالاتها تحقيق المزيد من الانتصارات في المحافل الرياضية، مشيرًا إلى أن فوز نادى الزمالك هو بداية لحصد المزيد من الألقاب والبطولات الرياضية لمصر، وأن التوفيق حليف لكل مجتهد، وأن ملايين المصريين ينتظرون كل انتصار مصرى فى أى محفل أو مجال من المجالات.

وطالب أبو شقة رموز الرياضة المصرية فى كافة قطاعاتها العديدة بالحرص على تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات التى من شأنها رفع اسم مصر عالميًا فى المحافل الدولية والعالمية، بما يليق بمكانة مصر التى تستحقها كدولة رائدة فى المنطقة تمتلك كافة العناصر والنماذج البشرية والكفاءات النادرة لتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري كله من نجاحات وتطلعات.