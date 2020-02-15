شكرا لقرائتكم خبر عن «جاء من ووهان».. مصادر تكشف تفاصيل أول إصابة بـ«كورونا» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر أن أول مصاب بفيروس كورونا المستجد في مصر شاب صيني الجنسية، يبلغ من العمر 35 عاما، وصل إلى القاهرة قبل أسبوعين قادما من مدينة ووهان، بؤرة الفيروس في الصين، حسب «سكاي نيوز عربية».

كانت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا في بيان مشترك، الجمعة، تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتين إلى أن المصاب «أجنبي» وليس مواطنًا مصريًا.

وقالت المصادر لـ«سكاي نيوز عربية» إن الشاب أقام بإحدى المدن السكنية الجديدة بضواحي القاهرة، فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، إنه تم اكتشاف هذه الإصابة حسب الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة.

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وأضاف المتحدث أنه من بين هذه الإجراءات استخدام برنامج إلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها، التي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن دون ظهور أي أعراض مرضية.

وأضاف أنه تم على الفور إبلاغ منظمة الصحة العالمية واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة، بالتعاون مع المنظمة، حيث تم نقل الحالة بسيارات إسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزلها ومتابعتها صحيا والاطمئنان عليها، موضحا أن الحالة مستقرة تماما.

وقال المتحدث إن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة، من خلال إجراء التحاليل اللازمة التي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما «فترة حضانة المرض».

ونوه المتحدث إلى أن هناك متابعة أولئك المخالطين دوريا كل 8 ساعات، ويتم إعطاؤهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطين لها.