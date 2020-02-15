شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ الشرقية يشهدان تكريم عدد من أسر الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، احتفالية يوم الوفاء لتكريم عدد من أسر شهداء الجيش والشرطة بمركز شباب أبوكبير.

ألقى المحافظ كلمة أكد فيها أن مصر ستظل آمنة مطمئنة بفضل أبطالها من القوات المسلحة والشرطة المدنية والذين يقدمون كل يوم الغالي والنفيس للدفاع عن أمن واستقرار الوطن، مشيراً إلى أن القوات المسلحة والشرطة المدنية ستظلان درعاً للوطن والمواطنين.

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وأضاف المحافظ أن الشهيد أنزله الله منزلة رفيعة لا يرقى لأي أحد من البشر إلا لمن اختاره الله، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار الذين كانوا سبباً لأن تنعم البلاد بالأمن وتظل هاماتها مرفوعة.

من جهته، أكد وزير التموين في كلمته أن ذاكرة التاريخ على مر العصور لن تنسى أبطالها المخلصين من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، مؤكداً اعتزاز المصريين بدماء شهدائنا الأبرار والتي كانت العامل الأساسي لبناء مستقبل الوطن ورسم كرامته.

وأضاف الوزير: «ستظل مصر عظيمة برجالها المخلصين وبقواتها المسلحة وشرطتها المدنية والتي تتوالى تضحياتهم على مر العصور للدفاع عن أمن واستقرار الوطن».