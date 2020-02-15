شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 31 منشأة طبية خاصة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السبت، التقرير نصف الشهري عن مجهودات القطاع الصحي في المحافظة.

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وكشف التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، عن متابعة ومرور إدارة العلاج الحر على 80 منشأة طبية خاصة، تم إغلاق 31 منها، لعدم الالتزام بالاشتراطات أو عدم الحصول على التراخيص اللازمة، مقابل متابعة ومرور إدارة الصيدلة على 110 صيدليات عامة، و50 وحدة صحية، والتفتيش المفاجئ على 14 مخزنًا للأدوية والمستلزمات الطبية، و6 صيدليات خاصة و16 مستشفى.

وأكد المحافظ أهمية استمرار وتكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية الخاصة والوحدات الصحية بالقرى، مؤكدا أن قطاع الصحة يحتل أولوية قصوى في خطة عمل الجهاز التنفيذي، وذلك بهدف تحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقرى، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية.

وأظهر التقرير الذي استعرض الفترة من 16 إلى 31 يناير 2020، جهود إدارة القوافل الطبية بتنظيم عدد 3 قوافل طبية بقرى: هلية مركز ببا، صالح سعد وكفر منسابة مركز الفشن، والتي أسفرت عن الكشف على 4399 حالة، وعمل 503 تحاليل دم، و85 طفيليات، وعمل أشعة لـ 68، وتحويل 35 للمستشفيات، و128 موجات فوق صوتية، وعمل ندوات تثقيف صحي، حضرها 421 مواطنًا، والكشف المبكر لـ 340 حالة، و33 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة.