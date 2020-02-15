شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يلتقي مستشار الأمن القومي الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، مستشار الأمن القومي الألماني، يان هاكر، السبت، على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء الأولوية التي توليها مصر لدفع علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين، منوهًا بأهمية مواصلة التنسيق حول مختلف القضايا والملفات التي تهم البلدين.

أضاف المتحدث أن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول سبل حلحلة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا، وسُبل الدفع بحل سياسي شامل هناك، حيث أكد الوزير شكري ضرورة العمل نحو تنفيذ مخرجات مسار برلين واستمرار الجهود للتعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية، مشددًا على رفض التدخلات الخارجية في ليبيا.

وزير الخارجية سامح شكري يلتقي مستشار الأمن القومي الألماني على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن