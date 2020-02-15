شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن سلامة: «الأهرام» لن تحتاج أي دعم من الدولة خلال 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن المؤسسة لن تحتاج أي دعم من الدولة خلال 3 سنوات، وستعتمد في نفقاتها على إيرادتها، مضيفًا أن دعم الدولة لأول مرة للأهرام يقل بنسبة الثلثين هذا العام، وتم تغطية هذة النسبة من الإيرادات.

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وأوضح «سلامة»، خلال تفقده مع علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، تنفيذ أعمال أحد المشروعات السكنية والإدارية والتجارية بالشراكة مع القطاع الخاص بمدينة الغردقة، أن هذه الأرض مخصصة للأهرام منذ ٣٠ عامًا، وهذا المشروع ضمن استثمار الأصول الخاصة بالأهرام للصرف على النشاط الرئيسي، وهو النشاط الصحفي، وأن مؤسسة الأهرام لا تتحمل أي تكاليف من خلال الشراكة بالأصول فقط.

وكشف «سلامة» أن حصة الأهرام في هذا المشروع 200 مليون جنيه، وستزيد خلال الفترة المقبلة من خلال تأجير الجزء إداري، والتجاري لتحقيق عائد مستمر و3 كليات جديدة 50%، خلال عامين فقط، أصبحت 9 كليات.

من جهته، أكد المهندس خالد محفوظ، رئيس الشركة المنفذة لمشروع الأهرام، أن هذا المشروع تصل تكلفته نحو 400 مليون جنيه، وسيتم تنفيذه بالكامل خلال 3 سنوات وأن المرحلة الأولى خلال عام، وتمت الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مزايدة علنية.