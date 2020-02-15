شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع الثاني للموجة الـ15.. استرداد 34 فدانًا و27 ألف متر من أراضي الدولة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إزالة 414 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 34 فدان و61 قيراط، و36 سهم، وإزالة 306 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 26871 متراً من أراضى أملاك الدولة بمراكز «أولاد صقر – بلبيس – ههيا – الحسينية – أبوحماد – أبوكبير – الزقازيق – ههيا – منيا القمح – ديرب نجم»، خلال الإسبوع الثاني من تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح المحافظ أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة شملت إزالة 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة فدان و6 قيراط و18 سهم بمركز ومدينة أولاد صقر، وإزالة 63 حاله بمساحة 20 فدان و20 قيراط و13 سهم أرض زراعية وإزالة 9 حالات بمساحة 1392 متر مباني بمركز بلبيس وتنفيذ قرار الإزالة لعدد 101 حالة بمساحة 2458 متر مباني بمركز ههيا.

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وجرت إزالة 28 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 11920 متر مربع بمركز الحسينية وإزالة31 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 730 متر مريع بمركز أبوحماد، وإزالة 30 حاله بمساحة 2 فدان و19 قيراط و5 أسهم أرض زراعية وإزالة 34 حالة بمساحة 4035 متر مباني بمركز أبوكبير وتنفيذ قرار الإزالة لعدد 57 حالة بمساحة 4469 متر مباني بمركز الزقازيق.

وتمت إزالة 185 حالة تعدي على أراضي املاك الدولة «زراعي» على مساحة 9 فدان و5 قيراط بمركز ههيا، بالإضافة إلى إزالة 42 حالات تعدي على أراضي املاك الدولة «مباني» بمساحة 1765 م2 بمدينة منيا القمح، إضافة إلى تنفيذ قرار الإزالة لعدد 133حالة بمساحة 2 فدان و11 قيراط أرض زراعية بمركز ديرب نجم وتنفيذ قرار الإزالة لعدد 4 حالات بمساحة 102 متر مباني بمركز منيا القمح.

وأكد المحافظ أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وجهات الولاية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، مشدداً على ضرورة متابعة ما تم إزالتة لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.