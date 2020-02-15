شكرا لقرائتكم خبر عن «جامع»: مراجعة عدد من القرارات والقوانين لتحسين مناخ الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى لوضع خطة طموحة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة والارتقاء بهما لمستويات متميزة تسهم في نقل الاقتصاد المصري لمصاف الدول الرائدة صناعياً وتجارياً، مشيرةً إلى ان خطة عمل الوزارة تتضمن أهداف وتوقيتات محددة وتستهدف احداث تنمية وتطوير لقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية بما يسهم في زيادة معدل نمو الصناعة المحلية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التصدير.

أضافت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفى الاول الذي عقدته، صباح السبت، لاستعراض رؤي واستراتيجيات الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة، أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على عدد من محاور العمل الرئيسية تشمل التطوير المؤسسي وتعزيز التواصل مع كافة الجهات الممثلة لمجتمع الأعمال والجهات المعنية الحكومية والتوسع في الأسواق من خلال زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي ورفع كفاءة وجودة المنتج المصري والعمل على المنتجات الأكثر تنافسية والأسواق الأكثر استيعاباً للمنتج المصري.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يجرى حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري لدراسة مدى ملاءمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين بهدف توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الاعمال في مصر.