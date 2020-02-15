«استولى على سكر بـ62 ألف جنيه».. مباحث التموين تضبط أمين عهدة في قليوب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ألقت مباحث التموين بالقليوبية القبض على أمين عهدة بفرع جملة بعد أن استولى على 7.300 طن سكر مخصص للبطاقات التموينية وتخزينها لبيعها في السوق السوداء. تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين، يفيد يضبط أمين العهدة، وقدرت قيمة المضبوطات بـ62050 جنيها، وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

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