شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحملة القومية للقمح: حالة المحصول في القليوبية «جيدة جدًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هيام محجوب، رئيس الحملة القومية للقمح، إن المحصول في القليوبية مطمئن ولا توجد به أي إصابات بأمراض الصدأ، مؤكدة أن الحالة العامة للمحصول جيدة جدًا، كما أن النباتات في طور إطلاق السنابل.

جاء ذلك خلال تفقدها مع الدكتور خالد جاد، رئيس الحملة القومية للقمح بالقليوبية، والمهندس سعيد جودة، مدير عام الإرشاد، ومديريي الإدارات الزراعية بطوخ وقليوب، السبت، حقول الإرشاد لمحصول القمح لمتابعة أي إصابة بالصدأ.

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أضافت «محجوب» أن القليوبية بها 88 حقلًا إرشاديًا لمحصول القمح، تتبع الحملة القومية للقمح، وتمت زراعة أكثر من نصفها بالستارة الحديثة، موزعة على مناطق المحافظة كلها، حيث تم توزيع التقاوي عليها كخدمة إرشادية مجانية وتمت الزراعة بإشراف الإرشاد والحملة القومية للقمح.

وأكد المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن جملة المساحات المزروعة بالقمح بالمحافظة 51 ألفًا و600 فدان هذا العام بزيادة 1600 فدان عن الموسم الماضي للقمح، مشيرًا إلى أنه من المتوقع زيادة كبيرة في إجمالي الكميات التي سيتم توريدها للصوامع هذا الموسم عن العام الماضي.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إنه تم الانتهاء من توزيع أسمدة محصول القمح لهذا الموسم بنسبة 95% وبلغت كميات الأسمدة المتوفرة بمخازن المديرية للمحاصيل الشتوية والاستعداد للموسم الصيفي حتى تاريخه 9200 طن أسمدة.