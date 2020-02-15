شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادرة شفاء» بالغربية تجري 20 عملية جراحية مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف حزب الحرية المصري بالغربية، فعاليات مبادرة شفاء، لعلاج المواطنين بأسعار رمزية، وحدد قيمة العلاج عشرة جنيهات فقط.

وقال شريف أنور، أمين عام الحزب بالغربية، إن المبادرة سيقوم بها أكبر عدد من الاستشاريين، وأساتذة الجامعات في جميع التخصصات، وتشمل المبادرة إجراء 20 عملية جراحية مجانًا، في جراحات العظام والأنف والأذن.

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وأضاف «أنور» أن المبادرة ستعمل على توفير مشروع رعاية صحية لمدة عام، في جميع التخصصات دون اشتراط عضوية الحزب.

من جانبه، قال الدكتور محمد حشيش، منسق عام المبادرة، والأمين العام للجنة الشؤون الصحية بالحزب، إن كارنيهات الرعاية الصحية السنوية ستُستخرج بواسطة الحزب للمواطنين، وتشمل كشف لجميع الأطباء المتعاقدين معهم، بقيمة عشرة جنيهات، وكذلك يحصل حامله على خصم ٤٠%؜ على المعامل والتحاليل، و١٢٪؜ من الصيدليات المتعاقد معها، لافتًا إلى أن هدف المبادرة الأساسي هو توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين والتعامل المباشر معهم.

يشار إلى أنه أشرف على المبادرة اللواء مهند أبولمونة، الأمين العام للجنة شؤون العضوية بالحزب، والمهندسة منى فوزي، الأمين العام لأمانة شؤون المواطنة، والدكتورة سالي هراس، أمينة المرأة بالحزب، والأستاذة دعاء عريبي، أمين عام الشؤون السياسية والبرلمانية، والمهندس عمرو أبو العزم، أمين عام الشباب بالحزب.

مبادرة شفاء