شكرا لقرائتكم خبر عن تطويرًا للمنظومة المرورية.. بدء العمل بمجمع تراخيص القاهرة الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة الداخلية، السبت، مجمع وحدات تراخيص القاهرة الجديدة بالتجمع الثالث، والذي يضم مرور القاهرة الجديدة، ومدينة نصر، ومصر الجديدة، بعد أن تقرر نقلهم، وذلك بحضور اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، وعدد كبير من قيادات المديرية.

تم بناء المجمع على مساحة 20 ألف متر، ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق، يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات القاهرة الجديدة، والطابق الثاني لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة، حيث يوجد بكل طابق 20 شباك بكل وحدة، بالإضافة لنظام «الكيو سيستم» المرقم، حيث يتم إستقبال الجماهير من خلال وحدة الاستعلامات بكل طابق ويقوم المواطن بسحب رقم إلكترونى يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.

وتبدأ مواعيد العمل بالمجمع الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الساعة 3 مساءً، والجمعة راحة أسبوعية.

مجمع تراخيص القاهرة الجديدة

كما يضم المجمع شبابيك لنيابات المرور المختصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة، ويضم كل طابق صالة كبيرة لاستقبال المواطنين، وكذلك كافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع، وكاميرات تليفزيونية تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب تخصيص غرفة بكل طابق لكبار السن لرفع معاناة الطوابير على الشبابيك عنهم، وساحة كبيرة لفحص السيارات.

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مجمع تراخيص القاهرة الجديدة

وبدأت كافة نيابات المرور الموجودة في المجمع عملها في اليوم الأول من الافتتاح.

مجمع تراخيص القاهرة الجديدة

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إفتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير2020م، واستكمالاً لتطوير المنظومة المرورية.

مجمع تراخيص القاهرة الجديدة

وفي أول أيام عمل المجمع، شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في إنهاء تراخيص سياراتهم أو تجديدها، والذين فوجئوا بنظام العمل المُيسر داخل المجمع، وسهولة إنهاء إجراءاتهم، متمنين أن يتم تعميم تلك التجربة ونظام العمل على كافة مجمعات المرور في جميع المحافظات.

مجمع تراخيص القاهرة الجديدة

وقال المواطن محمود خالد، إنه كان يتبع وحدة مرور مصر الجديدة، وكان هناك معاناة كبيرة في إنهاء الإجراءات داخل المجمع القديم، ولكن بعد نقلها إلى القاهرة الجديدة فوجئ بنظام العمل الجديد، وسهولة إنهاء احتياجات المواطنين، إلى جانب وجود موظف بكل طابق للرد على استفسار المواطنين وتوجيههم للأماكن المحددة لهم.

مجمع تراخيص القاهرة الجديدة

فيما قال المواطن عبدالله الحنفي، إن الإجراءات وسيستم العمل الجديد بسيط وسهل للتعاون مع المواطن في حاجاته، سواء كانت في استخراج رخصة أو تجديدها، إلى جانب ميكنة المجمع والتي يسرت على المواطنين خدماتهم.

مجمع تراخيص القاهرة الجديدة

مجمع تراخيص القاهرة الجديدة

مجمع تراخيص القاهرة الجديدة