شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية لمحافظات جنوب الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن اليوم، السبت، سيشهد بدء الجولة الثانية للاختبارات التحريرية الخاصة باختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441هـ/2020م للمتقدمين الراغبين من محافظات جنوب الصعيد.

صرح أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه قد تم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة، www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه، حيث من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزى بمحافظة سوهاج.

وستضم 226 متقدم من محافظات أسوان، الأقصر، الوادى الجديد، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، سوهاج، حيث ستعقد الاختبارات بمركز التعليم المدني وإعداد القيادات الشبابية بسوهاج بمدينة ناصر محافظة سوهاج.

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وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة أن الاختبارات التحريرية ستتم أون لاين على برنامج الحاسب وسيتم مراعاة الشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر بين المتقدمين لهذه المهمة السامية ويشمل الاختبار التحريري عدد (60) سؤال ديني وإدارى حول مناسك واجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من دار الإفتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شؤون الحج.

وأضاف عبدالموجود أنه عقب اجتياز الاختبارات التحريرية سيتبعها إجراء مقابلات واختبارات شفوية للأعضاء الذين تم اجتيازهم الاختبارات التحريرية.

جدير بالذكر أنه سبق وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء إجراء الاختبارات التحريرية الخاصة باختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441هـ/2020م للمتقدمين الراغبين وذلك لاختيار 270 مشرفًا من إجمالى 1115 متقدم، حيث عقدت الجولة الأولى للاختبارات يومى 8و9 من فبراير الجاري بمحافظة القاهرة لعدد891 متقدما.

وضمت محافظات البحيرة وشمال سيناء وجنوب سيناء، مطروح، الدقهلية، المنيا، الغربية، كفرالشيخ، القليوبية، المنوفية السويس، دمياط، بنى سويف، بورسعيد، الإسماعيلية، الفيوم، الشرقية، الإسكندرية، القاهرة، الجمعيات المركزية، الجيزة.