شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: «جاري تعديل قانون تفضيل المنتج المحلي لضمان التزام جهات بمواده» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال المؤتمر الصحفي الأول لوزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد إجراء تعديل في قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية لإنفاذ القانون بشكل فعال وتلافي مشكلات التطبيق العملي للقانون الحالي.
وأشارت جامع إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف ضمان التزام جهات إسناد المشروعات بمواد القانون وعدم وجود ثغرات للتحايل في التنفيذ إلى جانب إتاحة الميزات التفضيلية بالقانون على كافة عقود الشراء والمشروعات للجهات الحكومية التي شملها القرار.
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