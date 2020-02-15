شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة رئيس «قطار طنطا» إلى جلسة 14 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، السبت، برئاسة المستشار محمد على سكيكر، ثاني جلسات محاكمة رئيس القطار رقم 934 «الإسكندرية – الأقصر»، في قضية مقتل شخص وإصابة آخر بعد إجبارهما على القفز من القطار بمنطقة دفرة بطنطا، بسبب ثمن تذكرة الركوب، تأجيل الجلسة، إلى جلسة 14 مارس المقبل لحين وصول تقرير اللجنة الفنية لجهاز «atc» لتحديد السرعة الوهمية الخفية القطار أثناء قفز الشابين.

طالبت النيابة العامة خلال مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم مجدي حمام، رئيس قطار ضحية التذكرة بطنطا، لما استعمله من قسوة مع المجني عليهما وعرض حياة ركاب القطار للخطر بفتحه الباب واستبدال الإجراء القانوني لعدم دفع قيمة التذاكر يقفز الشباب من القطار.

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وأكدت النيابة في مرافعتها أن التقرير الفني لسرعة القطار، أثبت أن القطار كان يسير بسرعة ٣٠ كم\ ساعة، وهي سرعة غير مناسبة للقفز وأجبر الشابين على القفز، ما أدى إلى مصرع أحدهم وإصابة الآخر.

واستمعت المحكمة، خلال الجلسة لشهود العيان على الواقعة، وهم عماد إبراهيم، أحد الركاب، محمد خميس، أحد الركاب، والعقيد على أبوزهرة، مفتش مباحث مركز طنطا، والعقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديديد بطنطا، وصقر سعد زغلول، كمسري القطار، وسيد توفيق، سفري القطار.

وجاءت رواية صقر زعلول، كمسري القطار، أن الشابين استقلا القطار محطة طنطا وركبا في العربة رقم ٤ ووقفا على الباب في نهاية العربة وشاهدهما فأرسل إليهما سفري القطار يطالبهم بالتذاكر وأخبراه «احنا بياعين هنتصرف مع رئيس القطار». وأضاف عماد إبراهيم، أحد الشهود، أن المتهم خير الشابين بأن يدفعا أو يسلما بطاقاتيهما لحين الوصول وتسليمهما للشرطة أو القفز وبعد ثوان قليلة من الحوار قفز الشابين من القطر بعدما رفضا إعطاؤه البطاقة وأكدا أنهما لم يملكا ثمن التذاكر.