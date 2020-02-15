شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: الأراضي الصناعية متاحة للجميع وبأسعار في متناول يد المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفى لوزيرة التجارة والصناعة، وجود أي خلاف بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص تخصيص الأراضي الصناعية، مؤكدة أن هناك تنسيقًا كبيرا بين وزيرى الصناعة والإسكان لتحقيق رؤية وأهداف الدولة لإتاحة الأراضى للأنشطة الصناعية حيث يجري حالياً العمل على فك أي تشابك في اختصاصات العمل بين الهيئتين.

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وأشارت «جامع» إلى أن خريطة الاستثمار الصناعي تتيح حالياً الحجز الإلكتروني للأراضي كما تسعى الوزارة لإعطاء الأولوية للاستثمارات الجادة التي تضع أهداف الدولة التنموية والصناعية نصب أعينها، لافتة إلى أن الأراضي الصناعية متاحة للجميع وبأسعار في متناول يد المستثمرين، خاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بأسعار الطاقة للقطاع الصناعى قالت الوزيرة ان هذا الملف يخضع لاختصاص اللجنة الوزارية للطاقة والتى تجتمع كل 6 شهور، حيث سيعقد الاجتماع المقبل خلال شهر أبريل، وسيتم استعراض هذا الامر من كافة جوانبه وسيتم اتخاذ القرار وفقا لرؤية مشتركة وبالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء.

واضافت «جامع» أنه جار وضع آلية لتطبيق القرار الوزاري رقم 43 الخاص بتسجيل الشركات المصدرة للسوق المصري، وذلك لتحديد إجراءات تطبيق القرار، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال.