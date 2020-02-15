شكرا لقرائتكم خبر عن «شهيد فوق القضبان».. عامل المزلقان سارع بإنقاذ شاب فدهسه القطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا عن فقدان خفير مزلقان بالمنيا، دهسًا تحت عجلات قطار، أثناء إنقاذه حياة مواطن حاول عبور مزلقان مغلق.

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وجاء في البيان: «فقدت هيئة السكة الحديد فجر اليوم السبت الموافق ١٥ فبراير ٢٠٢٠ أحد أهم مواردها البشرية وقوتها الانضباطية وهو «إسلام سيد أحمد» خفير مزلقان معصرة سمالوط، فبعد أن تم التجهيز الآمن لمرور قطاري رقمي ١٨٥ و٨٣٢ وتطبيق العاملين للوائح وغلق مزلقان معصرة سمالوط المطور وتشغيل أجهزة التنبيه والحماية، حاول أحد المواطنين مخالفة ذلك كله والعبور من المزلقان وهو مغلق ومعد لاستقبال القطار، رافضًا الاستجابة لأي تنبيهات أو الانتظار لدقائق، حرصًا على سلامته، مما عرض حياته للخطر».

الأمر الذي دفع خفير المزلقان الشاب لإنقاذه ودفع حياته ثمنًا لشجاعته، إذ اصطدام به القطار ١٨٥ ودهسه في الحال.

ونعي المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمزيد من الحزن والأسى شهيد الواجب من رجال الهيئة، سائلا المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته جزاء لما قدمه، وأن يدخله الله فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.