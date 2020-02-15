البابا تواضروس يفتتح مؤتمر شباب النمسا وفرنسا بدير الأنبا بيشوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مؤتمر شباب النمسا وفرنسا وذلك بمركز لوجوس البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

وألقى قداسة البابا المحاضرة الافتتاحية والتى حملت نفس عنوان المؤتمر وتحدث عن الأحرف الثلاثة التى تشير إلى ثلاث كلمات، حيث G= God (الله)، و P= Pray (صلاة)، و S= Service (خدمة)، وهى ثلاث كلمات نحتاجها فى الطريق إلى السماء ويجمعها قول بولس الرسول "الإيمان العامل بالمحبة".

كما رحب قداسة البابا تواضروس خلال كلمته بالشباب الحاضرين وأثنى على خدمتهم وارتباطهم بالكنيسة الأم فى مصر.

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وتعد هذه هى السنة السادسة لخدمة شباب إيبارشية النمسا فى مصر والثانية لشباب إيبارشية باريس وشمال فرنسا، ويحاضر فى هذا المؤتمر عدد من الآباء الأساقفة هم الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى ومنشية الصدر، ومن الآباء الكهنة القمص يوحنا باقى والقس موسى نصرى والقس يوسف سمير والقس يوسف وديع.

كانت الكنيسة قد استضافت أعمال المؤتمر التاسع عشر لشباب أوروبا والذى قاده الأنبا موسى أسقف الشباب فى سبتمبر الماضى، أقيم المؤتمر - الذى حمل عنوان "لاحظ نفسك والتعليم، وداوم على ذلك" - فى مركز الكارميلتانو بالعاصمة الإيطالية روما فى ضيافة إيبارشية تورينو وروما فى حين تولى الأرخن إبراهيم سمك مسؤولية تنظيم المؤتمر.

شارك فى المؤتمر ما يقرب من 500 شاب وشابة من 13 دولة أوروبية وتضمن عدة محاضرات ألقاها بعض الآباء الأساقفة المشاركين فى المؤتمر والدكتور نادر رياض عضو المجلس الملى العام وضيف شرف المؤتمر، بينما قاد الآباء الكهنة مجموعات العمل.