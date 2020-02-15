شكرا لقرائتكم خبر عن القمر فـي التربيع الأخير الليلة وينهى قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل القمر مرحلة التربيع الأخير اليوم السبت 15 فبراير 2020 عند الساعة 01:17 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية (10:17 مساء بتوقيت جرينتش) ويكون بذلك قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر.

قمر التربيع الأخير سوف يشرق بعد منتصف الليل ويرصد عاليا في قبة السماء مائلا نحو الأفق الجنوبي بالتزامن مع بداية شروق شمس الأحد مع خلفية السماء الزرقاء، وسيبقى مشاهدا إلى يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي.

من المعروف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران و هلال بداية الشهر و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير و هلال نهاية الشهر ويعود إلى الاقتران من جديد مره كل 29.5 يوم ، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء ، فمن ليلة الى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة في قبة السماء ، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

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وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية للرصد والتصوير الفوتواغرافي .

وخلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في الاقتران لشهر رجب 1441 هـ .