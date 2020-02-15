أمين الرابطة يلتقى رئيس وأعضاء المركز الإسلامى وأبرشية كرواتيا.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - الرئيسة الكرواتية تستقبل العيسى.. وتشيد بجهود الرابطة الدولية- العيسى يناقش مبادرات الرابطة مع رئيس الوزراء الكرواتى ورئيس البرلمان

استقبلت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابر كيتاروفيتش فى القصر الجمهورى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وجرى استعراض فرص التعاون لتعزيز قيم التسامح والتعايش.

وأكد الشيخ العيسى على رسالة الرابطة للمجتمع الإنسانى نحو الالتزام بمبادئ السلام والتعايش ونبذ كافة أشكال التطرف، حيث ثمنت الرئيسة الكرواتية رسالة الرابطة وأعمالها حول العالم وخاصة مبادرتها فى تعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب من أجل عالم أكثر تفاهمًا وسلامًا ومجتمعات أكثر وئامًا واندماجًا، وأبدت موافقتها على رئاسة مركز التواصل الحضارى الذى أوصى به إعلان مؤتمر زغرب حول "الأخوة الإنسانية لتعزيز الأمن والسلام".

كما التقى بدولة رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش فى مقر رئاسة الوزراء، واستعرض معه مجالات العمل المشترك فى إطار تنفيذ الخطط والمبادرات التى تطلقها الرابطة لترسيخ قيم الوئام الدينى والوطني.

كما اجتمع الدكتور العيسى برئيس مجلس النواب الكرواتى غوردن ياندروكوفيتش فى مقر المجلس حيث بحث معه مجالات التنسيق بين المجلس والرابطة فى المهام ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما يتعلق بحقوق وواجبات الأقليات.

والتقى بالأئمة العاملين فى كرواتيا وبرئيس المركز الإسلامى الثقافي؛ وألقى كلمةً فى المركز أثنى فيها على أوضاع المسلمين فى كرواتيا، الذين يتمتعون بكافة حقوق المواطنة دون تمييز.

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وفى الأبرشية الكرواتية، عقد الدكتور العيسى اجتماعا مع الأساقفة القائمين عليها واستعرض معهم مجالات التعاون المشترك، واستجاب لدعوة عمدة زغرب ميلان بانديتش لزيارة بلدية العاصمة، الذى ثمّن جهود الرابطة فى دعم السلام والتعايش حول العالم وتعميق العلاقات بين الأمم والشعوب.



الدكتور العيسى خلال زيارته المركز الإسلامي



الشيخ العيسى يلتقى رئيس الوزراء الكرواتي



جانب من اجتماع الرئيسة الكرواتية والشيخ العيسى



رئيسة كرواتيا تستقبل الشيخ العيسى