رغم التقاضي.. الطيار الموقوف: الأزمة تنتهي بمكالمة من رمضان.. وهذه قيمة تعويضي المادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبد الناصر:

قال أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف نهائيًا بسبب أزمة محمد رمضان، إنه رفع دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان للمطالبة بتعويض مالي وأدبي عن الأزمة الذي تسبب له فيها محمد رمضان، لافتًا إلى أنه حسن النية، ويمكن أن ينتهي الموضوع في أي وقت.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر الماضي، بعد أن نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو من داخل كابينة قيادة إحدى الطائرات الخاصة، وقال خلاله إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".

الفيديو المنتشر لرمضان في كابينة قيادة الطائرة، أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي انتهى بإيقاف الطيار عن عمله مدى الحياة، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

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وأكد أبو اليسر أن مبلغ الـ9.5 مليون الذي قاله محمد رمضان في أحد فيديوهاته قبل أن يحذفه، هو مجرد اجتهاد منه لا أساس له من الصحة.

وتابع: "كان فضلي 3 سنين ونصف، والفترة دي ممكن أحصل على راتب يقدر بـ6 ملايين جنيه، والموضوع ممكن يخلص بمكالمة تليفون".

وأوضح أبو اليسر أنه يعيش خلال الفترة الحالية من معاش شهري، قائلا: "مش بقيمة مرتبي لكن بيأكلنا ويشربنا".