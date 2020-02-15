موسى مصطفى: هدفنا الفوز بـ60 مقعدا بالبرلمان المقبل.. و10 آلاف بالمحليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- إسلام فاروق:

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إنهم يستهدفون الحصول على 60 مقعدًا داخل البرلمان القادم، مؤكدًا: "نحن نؤيد إجراء الانتخابات وفق 8 قوائم تكون كل قائمة 45 مقعدًا والفردي 15 مع كل قائمة، المبدأ العام بتتكلم على 60 نائب في البرلمان وده الهدف بتاعنا، بتتكلم على قائمة كاملة و15 فردي".

Advertisements

وكشف موسى، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، عن تفاصيل استعداد الحزب لانتخابات المحليات القادمة، حيث أكد أنهم يستهدفون الحصول على نسبة كبيرة من المقاعد.

وأوضح رئيس حزب الغد: "مش عايز أقول إن إحنا سابقين، إحنا سابقين غيرنا والناس عارفين مين ممكن يمثلنا في المحليات لأننا أجرينا دراسة كاملة من قبل وتوصلنا لقاعدة بيانات بـ58 ألف اسم وسيتم تحديث هذه القاعدة خلال الفترة القادمة".

وأشار رئيس حزب الغد، إلى أنه بالنسبة لمقاعد انتخابات المحليات، فإنهم يستهدفون نحو 10 آلاف مقعد: "إنت بتتكلم على حوالي 60 ألف عضو مجلس محلي على مستوى الجمهورية، أتمنى حزب الغد يوصل لنسبة من 10 لـ15%، لو قدرنا نوصل لـ10 آلاف نائب ده مهم جدًا".