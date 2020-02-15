"الإداري" يؤجل دعوى وقف نشاط إدارة الصيدليات لـ 15 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من فتحي راغب المحامي وكيلا عن الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة لقاهرة، تطالب فيها النقابة بإلغاء نشاط ادارة الصيدليات، لجلسة 15 مارس المقبل، لاستكمال المستندات والمرافعات.

قالت الدعوى التي حملت رقم 52807 لسنة 72 قضائية، أن الادارة تعتبر الباب الخلفي لإنشاء سلاسل الصيدليات من سجلات الشركات؛ وذلك مخالف لقانون الصيدلة 127 لسنة 1955، وإن القانون يعطي لكل صيدلي الحق في إنشاء صيدليتين فقط، ويدير واحدة منهما فقط.

الجدير بالذكر أن نقابة صيادلة القاهرة رفعت هذه القضية منذ أكثر من سنة بعد عمل انذار لوزارة الاستثمار بإلغاء نشاط إدارة الصيدليات من سجلات الشركات بهيئة الاستثمار.

وجرى نظر القضية أمام مجلس الدولة في فض المنازعات وتم تحويلها إلى المفوضين ثم تم نظر القضية في جلسة 7 ديسمبر 2019، وأشار نقيب الصيادلة إلى أن تلك القضية تقوم بها نقابة صيادلة القاهرة، نيابة عن صيادلة مصر أجمعين؛ لوقف سرطان ما يسمى سلاسل الصيدليات.