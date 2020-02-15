التحفظ على أموال المتهمين في قضية غسيل الأموال بـ"بريد مطروح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: أمرت النيابة العامة بالتحفظ ومنع التصرف على جميع أموال وممتلكات 20 متهمًا في قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح. جاء قرار النيابة بعد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم القضية 3250 لسنه 2020 جزئي مطروح. وحسب القانون من المقرر نظر قرار التحفظ على أموال المتهمين أمام دائرة جنائية في مطروح يذكر أن الأمن العام القى القبض على 5 موظفين و15 مواطنا بعد تورطهم في إجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و750 مليون جنيه على 25 حساب بريدي، بعد بلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، بعد أن تلاحظ إجراء عشرات الآلاف من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على 25 حسابا بمكتب بريد مطروح، ويتم التحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.

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