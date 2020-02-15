أمام القضاء.. الطيار أشرف أبواليسر يطالب محمد رمضان بتعويض 25 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أقام الطيار أشرف أبواليسر دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، يطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وقال مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبواليسر في تصريحات لمصراوي، إنه طالب في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله.

وحددت المحكمة جلسة الاثنين المقبل، 17 فبراير، لنظر الدعوى التي حملت رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي.

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وقال "حلمي" في دعواه إن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلاً صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

وكان الفنان محمد رمضان نشر صورة له على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

ووقعت هيئة الطيران المدني، عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام.