إنفوجرافيك| الداخلية x أسبوع: ضبط 1000 قطعة سلاح و158 عنصر جرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام. وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية في مجال الأمن العام في مجال الأمن العام تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها "158متهما" وبحوزتهم 2 قطع سلاح ناري، 2 خزينة سلاح، 2 قطعة سلاح أبيض، و7 قضايا إتجار بالمواد المخدرة.. بمضبوطات بلغت نحو (350 جرام لمخدر الحشيش- 202جرام لمخدر الهيرويـن)، كما تم تنفيذ 4170 حكم قضائي متنوع، وضبط 542 قضية متنوعة أخرى. وأعدت وزارة الداخلية "الإنفو جرافيك"، يوضح جهود الحملات الأمنية خلال أسبوع على النحو التالي.

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