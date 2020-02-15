ضبط موظف يروج طوابع مقلدة منسوبة لإحدى النقابات بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية القبض على موظف لقيامه بترويج طوابع مقلدة منسوبة لإحدى النقابات، منطقة الدرب الأحمر.

كانت معلومات وردت تفيد ظهور العديد من الطوابع المزورة المنسوبة لإحدى النقابات تستخدم في العديد من الجهات الرسمية، وتوصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن وراء ذلك النشاط أحد الأشخاص يتردد على أحد المقاهى بمنطقة الدرب الأحمر.

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عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه بمنطقة الدرب الأحمر، وتبين أنه (موظف بإحدى الجهات الحكومية – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، إذ قام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً احتياليا تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية من بينها طوابع دمغات النقابة المشار إليها بفئاتها المختلفة (خمسة جنيهات ،عشرة جنيهات، عشرين جنيه، مائة جنيه)، مستغلاً طبيعة عمله وقام ببيع وترويج تلك الطوابع على المترددين على محل عمله و الجهات الرسمية الأخرى بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، على أنها صحيحة بقصد التربح من وراء ذلك والحصول على مبالغ مالية لنفسه.

وعثر بحوزته 6 آلاف طابع من فئة المائة جنيه، و7آلاف طابع من فئة العشرون جنيها، و9 آلاف طابع من فئة العشرة جنيها، و6 آلاف طابع من فئة الخمسة جنيها، وسيارة ملاكي خاصة بزوجته يستخدمها المذكور في ترويج تلك الطوابع، وبفحص الطوابع المضبوطة المشار إليها تبين أنها مصطنعة بالكامل ومزيفة كلياً باستخدام طابعة الحاسب الآلي.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي إليه وأضاف بقيامه بترويج تلك الطوابع المقلدة مقابل الحصول على قيمتها المادية وإنه تحصل عليها من شخص يعمل بأحد المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين (جارى تحديده وضبطه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .