"الأمن العام": ضبط المتهمين بسرقة قاطع الكهرباء بمستشفى الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط لصوص سرقة قاطع الكهرباء موزع أحمال، والخاص بقسم الاستقبال بمستشفى الإسماعيلية.

تلقى قسم ثالث الإسماعيلية بلاغا من موظف بمستشفى الإسماعيلية العام بسرقة قاطع الكهرباء موزع أحمال والخاص بقسم الاستقبال بالمستشفى.

وتم تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (فني بشركة توزيع الكهرباء " 37 سنة له معلومات جنائية - عاطل " 41 سنة له معلومات جنائية مقيم دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بتوجههما لمدينة العبور بالقليوبية لبيع المسروقات إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك فتخلصا منه بإلقائه بقطعة أرض بدائرة قسم العبور بالقليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.