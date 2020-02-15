أخبار مصر | "الوفد": تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي عن مصر تدخل مرفوض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد": تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي عن مصر تدخل مرفوض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، تصريحات البرلمان الأوروبي، معتبرًا أنها تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي لمصر، وتمثل اعتداء مرفوضًا شكلًا وموضوعًا على السلطة القضائية، مستنكرًا استباق البرلمان للأحداث والتدخل في شأن سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة.

وجاء ذلك في بيان اليوم السبت، للرد على تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، ومطالبته السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الباحث المصري باتريك زكى جورج، الذي تم القبض عليه في أثناء عودته إلى بلاده قادمًا من إيطاليا، وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وشدد الحزب على أن مصر أعلنت مرارًا رفضها القاطع للادعاءات المغرضة التي تبث معلومات مغلوطة وأحاديث مرسلة وغير صحيحة لتشويه صورتها.

ورفض الحزب، هذه التصريحات شكلًا وموضوعًا لما تتضمنه من إساءة إلى القضاء المصري الذي يشهد له الجميع بتاريخه المشرف وباستقلاله، وفق قانون تلتزم به جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

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