أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر يتفقد دورات كلية الإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر يتفقد دورات كلية الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، الدورات التدريبية التي تنظمها كلية الإعلام، بقيادة الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، لتنمية ورفع مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

الدورات تقام بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.



وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من تنظيم مثل هذه الدورات وغيرها، في التخصصات والمجالات المختلفة هو الارتقاء والنهوض بمستوى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة.

وأشار إلى أنه سبق ذلك تنظيم دورات وورش عمل بالتعاون مع "الرقابة الإدارية"، وأيضا بالتعاون مع مركز الأزهر للتدريب والتطوير، وهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، وغيرها من الهيئات والمؤسسات؛ لمواكبة كل ما هو جديد في إطار رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، للارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، المشاركين، بضرورة الاستفادة القصوى من هذه الفرصة، التي توفرها الجامعة، وتفعيل ما تعلموه على أرض الواقع، حتى يكونوا أدوات فاعلة في نهضة جامعتهم، والمساعدة في تكوين الطلاب خلقيا وعلميا بما يليق بتاريخ جامعة الأزهر العريق، وكونها أقدم وأعرق وأكبر الجامعات على مستوى العالم.

ووجه الشكر للقائمين على تنظيم الدورة والمحاضرين بها، مثمنا ما يبذلونه من جهد يصب في نهاية المطاف بدورنا المهم في تحقيق تنمية الوطن ونهضته وتقدمه.