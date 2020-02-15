أخبار مصر | لتجنب الإصابة بكورونا.. نصائح وزارة الصحة لأولياء الأمور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتجنب الإصابة بكورونا.. نصائح وزارة الصحة لأولياء الأمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرص وزارة الصحة والسكان، من بداية انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول، على نشر التوعية داخل كافة المؤسسات الحكومية والمدارس والكنائس، من خلال الندوات بمديريات الصحة في المحافظات ومجالس المدن والأحياء، فضلًا عن بيانات رسمية تصدر من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية وتُعمم في كل مكان.

من هذا المنطلق، وبعد إعلان وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد لأجنبي في مصر، سادت حالة من القلق حول وصول الفيروس القاتل.

الخليج 365 تستعرض بعض النصائح لأولياء الأمور، وفقًا لقطاع الطب الوقائي بالوزارة:

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نشر قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة نصائح، فى سياق توعية المواطنين للحفاظ على سلامتهم الصحية، كان أولها ضرورة المحافظة على نظافة الأسطح، والأرضيات باستمرار، وطهي الطعام جيدًا، والمحافظة على التوازن الغذائي، والنشاط البدني.

كما شملت النصائح الحرص على ارتداء الكمامات في الأماكن المُزدحمة والتجمعات، وأثناء الوجود خارج المنزل، خاصة أثناء الحج والعمرة، وعدم ملامسة العين، والفم، والأنف، واليد، نظرًا لأن اليدين بإمكانهما نقل الفيروس بعد ملامستهما للأسطح الملوثة.

هذا إلى جانب المحافظة على النظافة الشخصية، واستخدام المناديل عند العطس أو السعال ووضعها في سلة المهملات، والحرص على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل الأكل وبعده، وكذلك بعد السعال والعطس، والحرص على أخذ قسط كافٍ من النوم.\