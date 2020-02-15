أخبار مصر | اليوم.. أولى جلسات لجنة التحقيق في استقالة أمين صندوق 'الصحفيين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. أولى جلسات لجنة التحقيق في استقالة أمين صندوق 'الصحفيين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجتمع اليوم السبت، اللجنة التي شكلها مجلس نقابة الصحفيين، من خمسة أعضاء؛ للتحقيق في استقالة مُسببة كان قد تقدم بها أمين الصندوق هشام يونس، وذلك بعد دعوة المجلس لها للانعقاد.

وتحقق اللجنة في وقائع فساد وإهدار مال عام تضمنتها الاستقالة، وذلك في نفس الوقت الذي طلب فيه مجلس النقابة من النائب العام، إعادة فتح التحقيق، بعد أن تم حغظه في 26 ديسمبر الماضي.

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وكان قد اعتذر عن المشاركة باللجنة عمرو بدر عضو مجلس النقابة والسكرتير العام المساعد؛ وذلك نظرًا أن اللجنة كان من المفترض أن تنتظر نتائج التحقيقات التي يجريها النائب العام بشأن الأمر، لاسيما وأن التحقيق النقابي يدور حول نفس التفاصيل، وليس من المناسب أن تكون الاستقالة محل تحقيق من النيابة والنقابة في ذات الوقت.

وكان قد ناشد مجلس النقابة في بيان سابق له، اللجنة، أن تُنهي عملها في أقرب وقت ممكن، بما لا يخل بتوفر كل ما يستلزمه التحقيق المدقق والمحايد، حتى تقدم تقريرها للمجلس، ليتخذ قراره بشأن الاستقالة وفق ما ينتهي إليه التحقيق، على أن تُسلم لجنة التحقيق كل ما تقدم به الزميل هشام يونس للنقابة من استقالات أو مذكرات أو مستندات، لبحث ما ورد فيها مما له صلة بأسباب استقالته.

ووافق المجلس على تمكين اللجنة من الاطلاع والحصول على صور من أي مستندات من النقابة، ترى أنها مفيدة في بحثها أسباب استقالة الزميل، مؤكدًا أن الزميل هشام يونس عضو المجلس يتمتع بحقه في الاطلاع والحصول على أي مستندات وما يراه ضروريًا من النقابة، وذلك عن طريق لجنة التحقيق المُشكلة، وتكون اللجنة مُلزمة بتمكينه من الحصول على ما يطلبه من أوراق ومستندات، ويتم إثبات طلباته واستجابة اللجنة لها في محضر التحقيق.